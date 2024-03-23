السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورصف شارع ستالينجراد بحي المناخ

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة الجارية بشارع  ستالينجراد بنطاق حي المناخ، وذلك تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع، لرفع كفاءة منظومة الطرق ولتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد  وتحقيق الشكل الحضاري والجمالي بكل أحياء المحافظة.

جانب من أعمال الرصف والتطوير
جانب من أعمال الرصف والتطوير
جانب من أعمال الرصف والتطوير
جانب من أعمال الرصف والتطوير
جانب من أعمال الرصف والتطوير
جانب من أعمال الرصف والتطوير
المحافظ
المحافظ
أشار محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات و رفع كفاءة وتجميل بورسعيد المحافظ

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