"الغضبان" يستعرض إنجازات الدولة ومشروعات التنمية في بورسعيد

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مشروعات الدولة على أرض بورسعيد خلال الأعوام الماضية، في مختلف المجالات، كما تناول خريطة المشروعات التنموية والخدمية، التي استهدفتها الدولة في بورسعيد وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد، لوفد لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة رشا الشريف، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

ووجَّه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، وقال المحافظ خلال اللقاء، إن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته الدولة في مختلف المجالات، منوهًا بأن البنية التحتية والإسكان والصحة كانت على رأس أولويات الدولة، وبورسعيد كان لها النصيب الأكبر من هذه الإنجازات.

إنجازات الدولة في بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعظم إنجازات الدولة على أرض بورسعيد كان مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث أصبحت بورسعيد تشهد خدمة صحية مميزة نتيجة إقامة منظومة التأمين الصحي الشامل، وأصبحت المحافظة تمتلك منظومة صحية على أعلى مستوى انعكست على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة لمشروعات الإسكان وإزالة العشوائيات والتي تُعد من أهم إنجازات بورسعيد خلال الآونة الأخيرة.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان "شركاء النجاح" يبرز إنجازات الدولة على أرض بورسعيد في جميع المجالات، ونتائج التنمية على أرض الواقع.

وصرَّح اللواء عادل الغضبان: "إننا نواجه حاليًا معركة وعي، والتي تُعَد من أهم التحديات في الوقت الراهن، وهو ما يتطلب تنمية الوعي لدى جميع قطاعات المجتمع لدعم جهود الدولة المصرية واستكمال خطة التنمية".

وتضمن اللقاء، عقد حوار مفتوح بين محافظ بورسعيد وأعضاء اللجنة، حول العديد من الملفات التي تهم المواطنين، كما تبادل المحافظ الحديث مع اللجنة عن التغيير الجذري الذي شهدته بورسعيد مؤخرًا في مختلف المجالات بعد أن أصبحت قاطرة التنمية لمصر بأكملها.

من جهتهم، وجَّه وفد لجنة "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الشكر لمحافظ بورسعيد، على حسن الاستقبال، كما أكدوا فخرهم بما لمسوه من تنمية وتطور حضاري غير مسبوق على أرض بورسعيد منذ وصولهم للمحافظة، وأشاروا إلى أن بورسعيد أصبحت تشهد خلال الفترة الحالية رواجًا سياحيًا كبيرًا نتيجة المشروعات القومية والسياحية والخدمية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

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