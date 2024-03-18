الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الغضبان يستعرض ملف تطوير ضاحية الجميل غرب بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤتمراً موسعاً في قاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام للمحافظة، وذلك لاستعراض الموقف الراهن في ملف تطوير ضاحية الجميل غرب بورسعيد، ولتوضيح الحقائق ودرء الشائعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والأستاذ أحمد البهي رئيس حي غرب، والأجهزة التنفيذية، والأحزاب، والإعلاميين، وعدد من أهالي ضاحية الجميل بغرب بورسعيد.

وفي بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أن المؤتمر يهدف لتوضيح الحقائق للرأي العام حول ملف تطوير ضاحية الجميل غرب بورسعيد، نظراً لانتشار الشائعات واللغط خلال الآونة الأخيرة. كما أشار إلى أن بورسعيد أعلنت كأول محافظة خالية من العشوائيات خلال عام 2018، وتم إزالة أكبر وأخطر البؤر العشوائية، وذلك ضمن أعمال التنمية التي جرت في بورسعيد مؤخراً في كافة المجالات.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الجميل ضاحية ازمة

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