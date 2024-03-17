الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الهلال الأحمر ببورسعيد يرسل 6 شاحنات مساعدات لأهالي غزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، نقل المساعدات لأهالي غزة، خلال شهر رمضان المبارك وذلك من خلال قافلة مكونة من 6 شاحنات كبيرة، والتي جمعوها من أهالي بورسعيد لأهالي غزة، داعين الله أن يفرج كربهم في تلك الأجواء الصعبة.

وأعلنت "الهلال الأحمر" ببورسعيد، عن إعداد قافلة مكونة من 6 شاحنات مساعدة لأهالي غزة مكونة من مياه معدنية وتمور وعسل وطعام يصلح للسحور، ووجبات الإفطار في شهر رمضان المبارك، وأيضًا شاحنة كامله تحتوي على أحذية للأطفال والنساء والكبار بمختلف المقاسات.

وقام شباب متطوعو الهلال الأحمر المصري طوال اليوم بالفرز والتعبئة ووضع ملصقات تحتوي على بيان محتوى كل كرتونة، وجمعها وتحميلها في الشاحنة استعدادًا للانطلاق إلى الاهالي بغزة.

قوافل مساعدات إلى غزة

وكشف المهندس محمد صبحي، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالهلال الأحمر بمحافظة بورسعيد، أن القافلة تتكون من 6 شاحنات كبيرة بها مساعدات خاصة بشهر رمضان المبارك حيث تحتوي على أطعمه تصلح للإفطار والسحور وأيضًا البلح والتمور والمياه المعدنية بعدد كبير بالإضافة إلى أحذية بمختلف المقاسات الكبيرة والصغيرة للأطفال.

وأوضح عصام الهندي، رئيس الهلال الأحمر ببورسعيد، أنه فور أحداث غزة، تحرك الهلال الأحمر المصري مركزيًا من خلال 27 فرعًا، منها فرع بورسعيد، حيث جُمعت التبرعات والمساعدات نزولًا على رغبة المتطوعين، وعددهم أكبر من 300 ألف على مستوى المحافظات بأسرها، حيث تبرعوا بالدم والمساعدات العينية لمساندة أهل غزة

وأشار إلى أنه فوجئ بتكدس المساعدات العينية من أهالي بورسعيد في المخازن، وتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لتحريك الشاحنة مساء اليوم من بورسعيد إلى أهلنا في غزة بصفتنا هيئة دولية مساعدة للسلطات العامة خاصة والتحرك في المساعدات والكوارث.

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بورسعيد الهلال الأحمر شاحنات غزة مساعدات

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