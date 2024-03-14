رئيس مدينة بورفؤاد يوجه باستمرار أعمال تطوير خطى طرد العبور والأمل

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، عن تواصل سير العمل بتوسعات محطة معالجة بورفؤاد الجديدة، كما وجه بتواصل أعمال إحلال وتجديد خطى طرد الأمل والعبور، مشيرا إلى أن عملية الإحلال والتجديد تتم بطول 11 كم بداية من محطة المعالجة وصولًا لمحطات الأمل والعبور، وأشار إلى أن تكلفة أعمال الإحلال والتجديد تخطت 100 مليون جنيه، منوهًا بأن الأعمال تسير على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من مسافة 9 كم بنسبة إنجاز 75%.

نسبة إنجاز الأعمال تخطت 75% ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال الجارية

كما أشار رئيس المدينة إلى أن طاقة محطة الأمل التصميمية 30 ألف م3/ يوم ومحطة العبور بطاقة تصميمية 15 ألف م3/ يوم بمدينة بورفؤاد، ويبلغ طول الخط 11 كم وقطر 600 مم، الذى يغطى نطاق خدمته حوالى 70% من مدينة بورفؤاد بالكامل، موجهًا بالإسراع في معدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل.

خطة موسعة لإنشاء وتطوير وتوسعة محطات الصرف الصحي لاستيعاب المشروعات القومية الجديدة

كما أكد أن المدينة تشهد حاليًا خطة موسعة لإنشاء وتطوير وتوسعة محطات الصرف الصحي، وذلك لاستيعاب المشروعات القومية الجديدة، وتماشيًا مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة على كل الأصعدة، وذلك لخدمة منطقة حي الفيروز بمدينة بورفؤاد، حيث تمت توسعة محطة الصرف الصحي على أعلى درجة من الكفاءة، لتقدم خدمة متميزة لقاطني مشروع الإسكان الجديد، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف وجهاز تنفيذي مشروعات بورسعيد.

تكلفة توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بورفؤاد

وأشار “بهنساوي” الى أن توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بورفؤاد بلغت تكلفتها 585 مليون جنيه، والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ37500 متر مكعب في اليوم، لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي جنوب مدينة بورفؤاد، مشيرًا إلى أن العمل يسير على قدم وساق للالتزام بالموعد المحدد لتنفيذ المشروع، ولفت سيادته إلى أن المحافظة أنفقت مبالغ ضخمة لترفيق مشروعات الإسكان على أعلى مستوى، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق السكنية الجديدة.

وشدد على التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالأعمال، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات، مؤكدًا تقديم كافة الدعم للأجهزة التنفيذية، لإقامة المشروعات الجديدة على أعلى مستوى. وأشار سيادته الى أن المدينة تشهد معدلات كبيرة من أعمال التنمية، التي جرت بالتوازي في مختلف المجالات، وساهمت في تغيير نوعية الحياة.

الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورفؤاد

وأكد أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورفؤاد، تماشيًا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كل المجالات، ووجه سيادته بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات وتذليل أي عقبات قد تواجه الانتهاء من المشروعات، وإعداد تقارير تتضمن مستجدات العمل أولًا بأول ومتابعة الخطة الزمنية لتنفيذ الأعمال.

وأكد رئيس المدينه أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية.

أعمال تطوير خطي طرد العبور والأمل

أعمال تطوير خطي طرد العبور والأمل

أعمال تطوير خطي طرد العبور والأمل