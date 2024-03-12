محافظ بورسعيد يستقبل رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة للتهنئة بشهر رمضان

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، بالديوان العام وذلك للتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد للتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك

وتبادل محافظ بورسعيد التهنئة مع رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصرنا في خير ورخاء وأن ننعم بالأمن والاستقرار دائما.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ بورسعيد، بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية.

ومن جانبه، تقدم المستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة، بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت إنجازًا غير مسبوقًا تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، وأن هناك تعاون مستمر ومثمر بين الأجهزة التنفيذية ورجال الهيئة، متمنيًا مزيد من الإنجازات والتطور لمحافظة بورسعيد.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد