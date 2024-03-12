تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، أعمال رفع كفاءة محيط المجمع الإسلامي، وذلك من خلال تواجد عمال النظافة والقيام بأعمال النظافة من كنس ورفع المخلفات، بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة وجار استكمال الأعمال بالمناطق المحيطة.

رئيس مدينة بورفؤاد: رفع كفاءة محيط مساجد المدينة خلال شهر رمضان المبارك

كما شدد على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول، مشيرًا إلى الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها.

كما شدد "بهنساوي"على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة بأنحاء المدينة، مؤكدًا أهمية دور عمال النظافة والذي يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة وأيضًا لجهودهم المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، لافتًا إلى تقديم كافة الدعم لهم.

كما وجه إدارة النقل الميكانيكي والدفع بسيارات جمع القمامة والمرور خلال ورديات العمل لتفريغ محتويات الصناديق إلى جانب التنسيق مع إدارة القوارض والحشرات بتكثيف المرور اليومي والقيام بعملية تعقيم وتطهير الصناديق أولًا بأول.

رئيس مدينة بورفؤاد: رفع كفاءة المسطحات الخضراء المحيطة بمساجد المدينة خلال شهر رمضان المبارك

كما تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد تنفيذ خطة عمل إدارة الحدائق اليومية وذلك من خلال تواجد عمال منظومة الحدائق بمحيط مسجد الشعراوي والقيام بقص الهيش وتهذيب الأشجار وتنسيق النباتات وتم رفع المخلفات بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة وجار استكمال العمل بالمناطق المحيطة وتأتي تلك الأعمال ضمن خطة مجلس المدينة لتطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها مدينة بورفؤاد.

كما وجه ببذل مزيد من الجهد لضرورة الاهتمام بالحدائق والجزر حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري بأنحاء المدينة.

رفع كفاءة محيط مساجد المدينة خلال شهر رمضان

رفع كفاءة محيط مساجد المدينة خلال شهر رمضان

رفع كفاءة محيط مساجد المدينة خلال شهر رمضان