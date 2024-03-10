الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد يفتتح معرض أهلًا رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، صباح اليوم، معرض "أهلا رمضان" الذي نظمته إدارة المدرسة المنتجة بمدرسة أشتوم الجميل الابتدائية.

وأشاد الدكتور محمد عبد التواب بتنوع المنتجات والمعروضات التي شاركت بها ٤٠ مدرسة من صناعات الملابس والمنتجات الغذائية والزراعية والمعطرات والمنظفات بالإضافة إلى المشغولات اليدوية للطلاب التي تجسد المهارات الفنية لهم.

جاء ذلك بحضور الأستاذ طاهر الغرباوي وكيل المديرية والأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذة مها عبده مدير إدارة المدرسة المنتجة ولفيف من قيادات التعليم ببورسعيد.

كما افتتح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، المعرض الرمضاني الخيري بمدرسة أبي عبيدة بن الجراح الابتدائية تحت إشراف إدارة المشاركة المجتمعية.

وصرح عبد التواب بأن المنتجات المعروضة عبارة عن ملابس وأحذية ومنتجات الأغذية تقدم لطلبة المدرسة ولأبناء الحي تفعيلا للدور المجتمعي للمدرسة لطلابها والبيئة المحيطة، مشيدا بالدور الفعال لإدارة المشاركة المجتمعية.

وعلى هامش افتتاح المعرض، شهد الدكتور محمد عبد التواب احتفالية المدرسة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مثنيا على فقراته التي تنوعت بين الغنائية الفردية والجماعية ومشاهد تمثيلية للطلاب، موجها الشكر لكل القائمين عليه.

جاء ذلك بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذة أميرة عبد اللطيف مدير عام إدارة الزهور التعليمية، والدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية والأستاذة إيمان رفعت موجه عام التربية الاجتماعية.

IMG-20240310-WA0170
IMG-20240310-WA0170
IMG-20240310-WA0168
IMG-20240310-WA0168
IMG-20240310-WA0167
IMG-20240310-WA0167
IMG-20240310-WA0165
IMG-20240310-WA0165
IMG-20240310-WA0166
IMG-20240310-WA0166
IMG-20240310-WA0163
IMG-20240310-WA0163
IMG-20240310-WA0162
IMG-20240310-WA0162
IMG-20240310-WA0160
IMG-20240310-WA0160
مشاركة مجتمعت تعليم بورسعيد وزارة

الأكثر قراءة

تعرف على الفوائد الصحية لتناول التمر فى رمضان

10 مراصد فلكية بالسعودية تبدأ فى رصد هلال رمضان 2024 (فيديو)

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

إبراهيم حسن: محمد صلاح طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر

إخلاء سبيل شاب هتك عرض قاصر فى الجيزة

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى