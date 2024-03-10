وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد يفتتح معرض أهلًا رمضان

افتتح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، صباح اليوم، معرض "أهلا رمضان" الذي نظمته إدارة المدرسة المنتجة بمدرسة أشتوم الجميل الابتدائية.

وأشاد الدكتور محمد عبد التواب بتنوع المنتجات والمعروضات التي شاركت بها ٤٠ مدرسة من صناعات الملابس والمنتجات الغذائية والزراعية والمعطرات والمنظفات بالإضافة إلى المشغولات اليدوية للطلاب التي تجسد المهارات الفنية لهم.

جاء ذلك بحضور الأستاذ طاهر الغرباوي وكيل المديرية والأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذة مها عبده مدير إدارة المدرسة المنتجة ولفيف من قيادات التعليم ببورسعيد.

كما افتتح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، المعرض الرمضاني الخيري بمدرسة أبي عبيدة بن الجراح الابتدائية تحت إشراف إدارة المشاركة المجتمعية.

وصرح عبد التواب بأن المنتجات المعروضة عبارة عن ملابس وأحذية ومنتجات الأغذية تقدم لطلبة المدرسة ولأبناء الحي تفعيلا للدور المجتمعي للمدرسة لطلابها والبيئة المحيطة، مشيدا بالدور الفعال لإدارة المشاركة المجتمعية.

وعلى هامش افتتاح المعرض، شهد الدكتور محمد عبد التواب احتفالية المدرسة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مثنيا على فقراته التي تنوعت بين الغنائية الفردية والجماعية ومشاهد تمثيلية للطلاب، موجها الشكر لكل القائمين عليه.

جاء ذلك بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذة أميرة عبد اللطيف مدير عام إدارة الزهور التعليمية، والدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية والأستاذة إيمان رفعت موجه عام التربية الاجتماعية.

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