الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات بحى الزهور

أعمال تطوير ورفع
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير ورفع شارع الحراسات، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات بحي الزهور

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظارًا للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد، تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكل أحياء المحافظة.

أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات
أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات
توسعة طريق بورسعيد محافظ أعمال رصف سيارات

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