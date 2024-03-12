الثلاثاء 12 مارس 2024
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محافظات

وكيل "تعليم بورسعيد" يعقد اجتماعا مع موجهي المواد الأساسية للمرحلة الإعدادية

جريدة الدستور

عقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، اجتماعا مع موجهي المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية بقاعة المؤتمرات الرئيسية لمناقشة الاستعداد لعقد امتحانات نهاية العام، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء  عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

 

جاء ذلك بحضور طاهر الغرباوي وكيل المديرية، ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام والحسيني راغب مدير إدارة التوجيه الفني وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل للمرحلة الإعدادية.

 

وأكد وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد ملتزم بمواصفات ورقة الامتحان بنظام البابل شيت أثناء وضع الأسئلة، نظرا لأن محافظة بورسعيد تتميز بتطبيق نظام البابل شيت والتصحيح المميكن على كل صفوف المرحلة الإعدادية.

 

وأشار "عبد التواب" إلى أنه على التوجيه المختص بوضع الامتحانات مراجعة النص الامتحاني بدقة وعناية، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الامتحان للمنهج الدراسي ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والبعد عن الأسئلة الجدلية التى تحتمل أكثر من إجابة، إعلاءً لمصلحة الطلاب.

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بورسعيد تعليم تربية وتعليم الإعدادية امتحانات

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