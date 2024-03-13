محافظ بورسعيد: إزالة 65 فدان مزارع سمكية مخالفة في النورس وأم خلف البحرية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنَّت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 65 فدان مزارع سمكية مخالفة في النورس وأم خلف البحرية جنوب بورسعيد.

إزالة 65 فدان مزارع سمكية مخالفة في النورس

جاء ذلك بقيادة اللواء إبراهيم حامد، مساعد مدير الأمن، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ومديرة الزراعة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والإدارة العامة لصرف بورسعيد.

وقال اللواء عادل الغضبان، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة؛ لمنع انتشار هذه الظاهرة، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة؛ لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.

جانب من الحدث

جانب من الحدث