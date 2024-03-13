تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية للأزمات والكوارث بإدارة الحماية المدنية في بورسعيد

نظمت مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية الشباب في بورسعيد، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، دورة تدربية للأزمات والكوراث بالحماية المدنية ببورسعيد ضمن خطة أندية التطوع لشباب وأعضاء أندية التطوع بالمراكز.

استمرار فعاليات الدورة التدربية للأزمات والكوارث

تضمنت فعاليات الدورة عدة محاور منها أسباب الكوارث المنزلية والتصدي لها ويضاف أسباب الحرائق في السيارات وطرق التعامل معها وكيفية استخدام طفايات الحريق والتعامل معها وطرق التعامل مع الكسور.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وسيد عبد المنعم مدير إدارة التطوع وإشراف عائشة الغزاوى مدير الإدارة وعهدى المغربى منسق أندية التطوع بالمديرية.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة - إدارة تنمية الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية إدارة الفتاة والمرأة، ندوة توعية عن المشاركة السياسية للمرأة لأعضاء أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب السلام.

أدار الندوة واللقاء آيه عصام الدين والتي تطرقت في حديثها إلى عدة محاور تعريف المشاركة السياسية وأهميتها لدى المرأة والفتاة ومشاركتها فى الانتخابات البرلمانية والشيوخ توليها أعلى المناصب فى المجتمع.

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