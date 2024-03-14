"ملاحة بورسعيد" تشيد تشغيل خدمة الرباط من محطات الإرشاد الأرضية بقناة السويس

أشادت غرفة ملاحة بورسعيد، باستجابة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السريعة، على طلبات التوكيلات الملاحية ومشغلي وملاك السفن العابرة للقناة، بتطوير خدمة رباط السفن المقدمة وتأديتها من خلال محطات الإرشاد الأرضية الموجودة على طول القناة، جاء ذلك نتاجًا للتعاون المثمر بين غرفة الملاحة ببورسعيد وهيئة قناة السويس.

غرفة ملاحة بورسعيد تشيد بمنشور قناة السويس لتشغيل خدمة الرباط من محطات الإرشاد الأرضية

وأشاد عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة وفقا للمنشور رقم (1) لعام 2024 علي موقعها الإلكتروني ببدء المرحلة الأولى من تشغيل خدمة الرباط من محطات الإرشاد وتعميمها على كافة أنواع السفن العابرة باستثناء بعض السفن ذات الحمولة الأكبر والغاطس الأكبر والسفن ذات المساحة الكبيرة المعرضة للهواء، حيث ستستقبل تلك الحالات خدمة الرباط على متن السفينة لحين الإنتهاء من تشغيل خدمة الرباط من محطات الإرشاد الأرضية بكامل طاقتها.

وأكد اللمعي أن انتهاء المرحلة الأولى من تطوير خدمة الرباط وتشغيلها من خلال محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة سيتيح استقبال كافة الملاحظات من العملاء عن مستوى الخدمة المقدمة واستيفائها في المرحلة الثانية ضمن سعي الهيئة الدائم للتطوير.

كما ثمن رئيس غرفة بورسعيد على قرار الهيئة بتخفيض الغرامات المفروضة على السفن العابرة التي تنطبق عليها اشتراطات تقديم الخدمة من على متن السفينة في حال رفضها استقبال خدمة الرباط على متنها من 32 ألف دولار نظير ( فرض قاطرة تحمل قارب الرباط ومعداته) إلى 5 آلاف دولار فقط.

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة ٦٥ فدان مزارع سمكية مخالفة فى النورس وام خلف البحرية جنوب بورسعيد

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية. وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه ستستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.