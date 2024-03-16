قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 10 سنوات لمتهمين رفعا السلاح في وجه ضابطي شرطة ببورسعيد.

السجن 10 سنوات لشقيقين رفعا السلاح فى وجه ضابطى شرطة ببورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 29 من شهر أكتوبر من عام 2023 بدائرة قسم المناخ، بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم السيد محمد قنديل، وأحمد إبراهيم السيد محمد قنديل، وذلك حيث استعملا القوة والعنف والتهديد مع الضابطين: الرائد أحمد مسعد محمد عبدالجواد، ومحمد شيرين عاشور أحمد، بأن قام كلا منهما بإشهار سلاح أبيض في وجهيهما مهددين إياهما بالقوة والعنف، قاصدين بذلك حملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما، ألا وهو ضبطهما نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر في القضية رقم 6499 لسنة 2023 جنايات الضواحي، إلا أنهما ما لم يبلغها بذلك مقصدهما، وحاز وأحرز المتهمان جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الاتجار، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، وأحرزا بغير ترخيص سلاحا أبيض مطواة قرن غزال.

وشهد أحمد مسعد عبدالجواد، رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الضواحي، بأنه نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر قِبل المتهمين في قضية جنايات الضواحي، انتقل ومحمد شيرين عاشور أحمد، الضابط بالقسم، لمكان تواجدهما، وبوصولهما أبصرا المتهمين حال استقلالهما مركبة آليه- سيارة تحمل لوحات معدنية رقم ط ع ف 2614٠ وما إن شاهدهما المتهمان حتى فرا هاربين، وبملاحقتهما أشهر كل منهما سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" في مواجهتهما، قاصدين من ذلك الحيلولة دون ضبطهما، إلا أنهما لم يبلغ من ذلك مقصدهما وتمكنا من ضبطهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكي لجوهر الميثافيتامين المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على عدد 50 كيسا لذات الجوهر المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة استقلالهما عثر بدواسة المقعد الخلفي على سلاح ناري بندقية وطلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للتواصل مع العملاء، والسيارة لترويج المواد المخدرة، والسلاحين النارى والأبيض والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس.

وثبت معمليا أن المواد المخدرة لجوهر الميثافيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والتي وزنت قائما على ميزان المعمل الكهربائي الحساس 23 و95 جراما، وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح الناري "البندقية الخرطوش" صناعة أجنبية بماسورة واحدة مصقولة عيار 12 مللي صالحة للاستخدام، والخمس طلقات خرطوش كاملة الأجزاء غير مطروق الكبسولة، وصالحة للاستخدام، وتستخدم على السلاح الناري.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ومصادرة المواد المخدرة والأسلحة والذخيرة المضبوطة.