الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق لمجمع الصناعات المغذية الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على سرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق لمجمع الصناعات المغذية الجديد "٣يوليو"، وخاصة سرعة نهو توصيل الكهرباء للمجمع الصناعي الجديد، والذي قاربت أعمال إنشاؤه على الانتهاء، وذلك ضمن أعمال إقامة مجمع الصناعات الثالث، والذي يأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا، ويجرى حاليا تكثيف العمل في رصف وإنشاء الطرق الداخلية والمحيطة بالمجمع الصناعي الجديد.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد، لمتابعة سير الأعمال بعدد من المشروعات الصناعية الجديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، حيث رافقه اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بالجنوب، والمهندس عماد البرشة مدير مديرية الاسكان والشركات والمقاولون المنفذون للمشروع.

ووجه محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل لسرعة البدء في تشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن العمل وصل لمراحل متقدمة في إنشاء المجمع، ويشمل المجمع الصناعي: 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة "مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية) حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي "180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725"، لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع. 
 وكان محافظ بورسعيد، قد وجه بسرعة إقامة المجمع الصناعي الجديد، والذي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

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مجمع إقامة مجمع صناعي متكامل بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد

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