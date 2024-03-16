السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس بورفؤاد يعلن بدء حملات مكافحة الناموس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد، اليوم، حملات رش جميع شوارع وقطاعات المدينة، وذلك باستخدام سيارة رش المبيدات، لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض خاصة مع اقتراب فصل الصيف، للحفاظ على صحة المواطنين.

تأتي الحملة تنفيذًا توجيهات الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد بحماية المواطنين من الناموس والبعوض والقوارض للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ولمكافحة انتشار الحشرات الضارة.

حيث وجه الأجهزة التنفيذية بضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات بشكل يومي لتغطية كافة مناطق وقطاعات المدينة وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار الناموس بالتحديد ونحن على أعتاب فصل الصيف وذلك في إطار حملة الوقاية من الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض، وجارٍ استمرار الحملات اليومية للقضاء على الحشرات والبعوض الناقل لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية تكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة فارزي القمامة، وأسفرت عن ضبط عدد من عربات اليد التي كان يستخدمها فارزي القمامة. تم توجيه الأمر على الفور بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

ووجّه رئيس المدينة بمواصلة الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم، نظرًا لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.

وأضاف أنه في الوقت الذي تقوم فيه المدينة بالتطوير وتجميل شوارعها، يقوم البعض من الخارجين على القانون والمخالفين بتشويه المظهر الجمالي للمدينة من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك وإلقائها خارج الصندوق. 

وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على تلك الظاهرة التي لا تليق بالمدينة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد بورفؤاد حملات وقاية مجلس مدينة

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