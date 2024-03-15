فى نهار رمضان.. مقتل شاب على يد والده فى بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، وتحديدًا منطقة الأربعين في حي الضواحي، اليوم الجمعة، خلال نهار رمضان، جريمة قتل شاب، حيث قام الأب بالتخلص من نجله البالغ من العمر ١٦ عامًا وإنهاء حياته عن طريق الشنق داخل الوحدة السكنية التي يقيمون فيها. إنها جريمة بشعة تخلّى فيها الأب عن مشاعر الإنسانية.

في نهار رمضان مقتل شاب شنقًا على يد والده ببورسعيد

الأب الجاني يدعى تامر محمد شلبي، ويبلغ من العمر 40 عامًا، وأقدم على التخلص من نجله الذي يدعى يوسف شنقًا، بعد تقييده بجنزير من الحديد داخل وحدته السكنية بالعمارة رقم 119 في منطقة الـ 40 عمارة بحي الضواحي.

وأفاد شهود العيان من جيران الأب القاتل، بأنه اعتاد على تعذيب نجله المجني عليه، وسحله هو وبعض إخوته الـ5، وحاول قبل ذلك الشروع في قتله، موضحين أن الشاب القتيل كان هو من يعمل وينفق على إخوته وأبيه من عمله في جمع الخردة.

وأفادت جدة الطفل من أبيه، بأنها كانت تأتي لرعايتهم كل فترة، إلا أن الأب كان يتعدى عليها وعلى ابنه بشكل متكرر وكان الجيران دائمين إنقاذه من بين يديه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد من ضبط الأب القاتل، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى النصر، تحت تصرف جهات التحقيق.

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