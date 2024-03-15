محافظ بورسعيد يتفقد التشغيل التجريبي لممشي ديليسبس

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التشغيل التجريبي لممشي ديليسبس السياحي بعد تطويره ورفع كفاءته، وذلك استعدادًا لافتتاحه رمسيًا.

وأشاد المحافظ بأعمال تطوير ورفع كفاءة ممشى ديليسبس السياحي، مؤكدا أن المنطقة بعد ما شهدته من تطوير على أعلى مستوى أصبحت من اهم المشروعات السياحية التى تمثل نقطة جذب وواجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها من جهة مدخل قناة السويس، والتي تعتبر إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاءها في بورسعيد، لتعكس تاريخ وحضارة بورسعيد.

وأضاف المحافظ، أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الممشى السياحي شهدت استكمال تطوير ممشى ديليسبس بطول 435م، كما شمل التطوير وجود أعمدة ديكورية، وشارع انترلوك، وبانوهات كريتال،

وأكد المحافظ على أن منطقة ساحة مصر والممشى السياحي أصبحت أحدث المشروعات السياحية التى تمثل نقطة جذب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، وخاصة بعد أن اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية.