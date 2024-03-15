القبض على قاتل نجله ببورسعيد.. وشهود: "اعتاد سحله وتعذيبه"

تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الضواحي ببورسعيد، من ضبط الأب المتهم بقتل ابنه.

وعاينت النيابة جثة الطفل القتيل، وتم نقله لأحد المستشفيات لبدء الإجراءات القانونية.

الأجهزة التنفيذية ببورسعيد تتدخل لإنقاذ إخوة القتيل

وتوجهت على الفور سمر الموافي رئيس حى الضواحي ببورسعيد، إلى مكان الحادث للمتابعه وتقديم الرعاية إلى الأطفال الصغار أشقاء المجني عليه، وتتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 10 أعوام.

وقامت بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم بعد القبض على الاب القانل خاصه مع عدم وجود الام التى تخلت عن أبنائها منذ ثلاث سنوات نتيجة معاملة الأب القاسية.

شهود العيان

وأفاد شهود العيان أن الأب المتهم اعتاد تعذيب ابنه وسحله هو وبعض إخوته، مؤكدين أن الطفل المجني عليه كان يعمل في جمع الخردة ليوفر مصاريف المعيشة لإخوته ووالده.

كما أفادت جده الطفل من أبيه أنها كانت تأتى لرعايتهم كل فترة إلا أن الاب كان يقوم بالتعدى عليها.

وأفادت جدة الطفل من أبيه، بأنها كانت تأتي لرعايتهم كل فترة بعد ترك الام للمنزل وتركت خلفها خمس اطفال أكبرهم القتيل، إلا أن الأب كان يتعدى عليه بشكل دائم وكان الجيران يتدخلون لإنقاذ الطفل من يد والده.

شهود العيان يرون تفاصيل الواقعة للدستور

شهود العيان يرون تفاصيل الواقعة للدستور

شهود العيان يرون تفاصيل الواقعة للدستور