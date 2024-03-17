منطقة بورسعيد الأزهرية تحتفل بمرور 1084 عاما على إنشاء الأزهر الشريف

نظمت منطقة بورسعيد الأزهرية احتفال بمناسبة مرور 1048 عاما هجريا على إنشاء الأزهر الشريف الذي تحتفل به محافظات مصر واستعرض خلاله الحضور دور الأزهر الشريف عبر العصور وأنه منارة الإسلام في العالم

حضر الاحتفال الذي أقيمت في مكتبة مصر العامة اليوم الدكتور منصور بكري سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور ياسر علام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية ودكتور محمد موسى وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر والشيخ محمد عفيفي مدير عام الوعظ والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الاوقاف بورسعيد وممدوح التابعي رئيس مكتبة مصر العامة ودكتورة نشوى شبانة مدير التعليم الثانوي وممثلين من الكنيسة وبيت العائلة والرواق الأزهري وهيئة قناة السويس والقيادات الدينية بالوعظ والمنطقة الأزهرية.

دور الأزهر في بناء الأجيال



وتناول الدكتور ياسر علام دور الأزهر الشريف التوعوي والتعليمي في بناء الأجيال من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية والجامعة وأهمية غرس القيم الصحيحة لدى الطلاب وأكد أن مناهج الأزهر وسطية تعمل على نبذ الفكر المتطرف والإرهاب والعنف واستعرض مبادرات الأزهر الشريف منها “أنا الراقي بأخلاقي لتنمية القيم الأخلاقية” و"اخ ثاني والرابط إنساني" وأهمية التواصل والوحدة الوطنية بين أفراد الشعب المصري.



تصحيح المفاهيم المغلوطة



وأكد دكتور محمد موسى وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر على دور علماء الأزهر في السلم والحرب وتنمية فكر الطلاب وأيضا نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه الأزهر الشريف والإسلام



دور المرأة وقت الأزمات



واستعرضت دكتورة نشوى شبانة مدير التعليم الثانوي دور المرأة وقت الأزمات وأن الأزهر الشريف يساند المرأة التي أعطى لها الإسلام كامل حقوقها وأصبحت شريك أساسي تتمتع بمناصب عالية في مختلف المجالات والتخصصات وأمن وأمان في المجتمع.

كما استعرض ممثل الكنيسة دور بيت العائلة وتعاون الأزهر والكنيسة في مختلف القضايا التي تهم محافظة بورسعيد.

وأكد الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف على التعاون المشترك الدعوي بين الأزهر والأوقاف.

وقال أحمد قناوي مدير الأروقة إن الأزهر الشريف على مر العصور له دور عالمي وأن كثيرا من الملوك لم يجدوا ضالتهم إلا في الأزهر الشريف وأشاد بمبادرة إحياء التراث الإسلامي بشكل متطور والتوسع في تطبيقها التى أقيمت في أروقة الأزهر الشريف في مختلف المحافظات تحت إشراف الأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب.

تخلل الاحتفال عروض فنية ومهارات للطلاب وفيديو أفلام وثائقية لتاريخ ومواقف الازهر الشريف.

IMG-20240317-WA0130

IMG-20240317-WA0129

IMG-20240317-WA0131