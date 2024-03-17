محافظ بورسعيد يلتقي أئمة المساجد ويكرم عددا من النماذج المتميزة

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عددا من أئمة المساجد بالمحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ بورسعيد مع مشايخ وأئمة المساجد، وذلك بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

اللواء عادل الغضبان: عقد اجتماع أسبوعيا لتكريم النماذج المشرفة من أئمة مساجد بورسعيد

وقدم المحافظ، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد الشهر المبارك على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، ورحب اللواء عادل الغضبان، بالدعاة والأئمة، قائلًا: "إنني أتشرف بوجودي مع الدعاة ومعمرين مساجد الله"، مؤكدًا على الدور الهام لأئمة المساجد والعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الدولة المصرية التي تعمل في كافة الاتجاهات، لافتا إلى أهمية تقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، وتقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته لما لمسه من وعى وثقافة وعلم لدى أئمة مساجد بورسعيد، خلال أدائه صلاة التراويح منذ بداية شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى الدور الهام لإمام المسجد في ربط المصلين بالمساجد من خلال قوته العلمية والدينية والثقافية وقدرته على إيصال المعلومة للمصلين بأسلوب حسن وسلس.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لأئمة ومشايخ محافظة بورسعيد، كما حثهم على مواصلة الاجتهاد والعلم وتطوير أسلوب الخطاب الديني، مشيرا إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع أسبوعي لتكريم المتميزين من أئمة المساجد ببورسعيد.

وأكد المحافظ أنه سيتم توزيع جوائز المسابقة الرمضانية الدينية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وذلك حتى يتسنى لأبنائنا من حفظة القرآن الذهاب للمساجد باستمرار خلال الشهر المبارك، وأشار محافظ بورسعيد إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية، ومتابعة سير العمل في مديرية أوقاف بورسعيد وتقديم الدعم الكامل انطلاقًا من أهمية دور أئمة المساجد الكبير، وتقديرا لجهودهم المتواصلة في العمل الديني والتوعوي.



ومن جانبه، تقدم الدكتور جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، بالشكر لمحافظ بورسعيد على رعايته ودعمه المستمر لأوقاف بورسعيد سواء الدعم المادي أو المعنوي، مؤكدا على أن محافظ بورسعيد حريص دائما على زيارة معظم المساجد، ويسعى دائما لمعرفة أحوال المواطنين والعاملين في مختلف الجهات.



جدير بالذكر، أن اللقاء بدأ بمقرأة قرآنية للسادة الأئمة بسورة النبأ، وقام محافظ بورسعيد بتكريم الشيخ أحمد متولى والشيخ أحمد النادي، والشيخ محمود مرعي، تقديرا لجهودهم في العمل التوعوي والديني

من جانبهم، وجه أئمة المساجد الشكر لمحافظ بورسعيد على عقد اللقاءات المثمرة بشكل مستمر وتبادل الآراء في العديد من الموضوعات المجتمعية وتقديم الدعم، كما حرص المحافظ على عقد حلقة نقاشية مع الأئمة لمعرفة آرائهم حول التطوير الذي تشهده بورسعيد وتطلعاتهم نحو مزيد من التنمية.

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