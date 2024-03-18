زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم محافظ بورسعيد أسمى معاني التهنئة القلبية للواء محمد أحمد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الجديد.بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

محافظ بورسعيد يزور الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ويقدم التهنئة لنائب رئيس الهيئة الجديد

وأكد المحافظ على أن الهيئة شهدت مزيدا من التقدم والإنجازات خلال الفترة الماضية ، مشيدا بالتعاون المثمر الدائم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصناعية بشرق بورسعيد وغيرها من المشروعات.

ومن جانبه، قدم نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الشكر لمحافظ بورسعيد على تهانيه، مشيدا بالطفرة التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا.

كما تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة بشارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ والمنطقة السكنية المحيطة به، والذي يأتي تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و العميد نعمان على رئيس حي المناخ والشركات المنفذة لمشروع التطوير

واستعرض محافظ بورسعيد نسب ومعدلات الأعمال الجارية حتى الآن، حيث أكد أن أعمال التطوير تشمل طلاء واجهات العمارات وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى،وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع والمنطقة المحيطة به، وذلك بما يحقق الشكل الحضاري والجمالي بالمنطقة ويسهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد .

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