محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة لتحرير أرض سيناء الطاهرة، معربًا فيها عن أسمى آيات التقدير لرجال القوات المسلحة وما سجلوا من صفحات البطولة والفداء لحماية الوطن وسلامة أراضيه.

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد المحافظ، أن انتصارات حرب العاشر من رمضان المجيدة ضربت أروع الأمثلة في التلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة التي سجلها التاريخ في أنصع صفحاته، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار، داعيًا الله عز وجل أن يوفق سيادتكم قائدًا للمسيرة الوطنية وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث محافظ بورسعيد التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة ورجال القوات المسلحة والشعب المصري ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، متمنيًا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على مصر الكنانة بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

كما هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشعب المصري عامة وأهل محافظة بورسعيد بصفة خاصة، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وتحرير أرض سيناء الغالية، وأكد" المحافظ "على أن قواتنا المسلحة قدمت تضحيات وكتبت سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وان انتصار العاشر من رمضان جسد معاني الانتصار والتلاحم بين الشعب المصري وقواتنا المسلحة، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات الغير مسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن الدولة المصرية تشهد عصرا من التنمية والازدهار، يضاف لسجل الإنجازات التاريخية للدولة، والتي حققت نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، بسواعد أبناءها المخلصيبن وبتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة.كما أكد المحافظ أن انتصارات العاشر من رمضان كانت وما زالت ذكرى أعظم انتصار شهده العالم للتأكيد على أن الشعب المصري يدافع عن كرامته حتى الموت حبًا وفداءً لمصرنا الغالية، مشيرًا إلى أن انتصار مصر لم يكن وليد الصدفة بل نتج عن ملحمة وطنية عظيمة تكاتف فيها الجيش والشعب على قلب رجل واحدة لاسترداد سيناء الغالية والدفاع عن كرامة الوطن.