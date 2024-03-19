إحالة مدير مدرسة فى بورسعيد للتحقيق

قرر الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مدير ومعلم لغة عربية بمدرسة الشهيد حسن علي إبراهيم الأساسية للتحقيق.

سبب الإحالة للتحقيق

وأوضح وكيل الوزارة أن سبب الإحالة للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية لما تم رصده من مخالفات وتقاعس وإخلال بمقتضيات الواجب الوظيفي، مما ترتب عليه عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة الكائنة بقرية 7 بمنطقة سهل الطينة بمدينة بورفؤاد.

وأكد "عبد التواب" على أنه لا مكان لمقصر أو مخالف أو فاسد في قلب العملية التعليمية، لافتا إلى أن المعلم قدوة يحتذى بها في الأخلاق والقيم والمبادئ، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين والمقصرين.

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