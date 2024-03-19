رئيس حى الضواحى ببورسعيد تشدد على تكثيف حملات إزالة اشغالات وتعديات الباعة الجائلين

عقدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى ببورسعيد اجتماعا صباح اليوم بعدد من مديري الإدارات المعنية بالحى وبحضور شيماء العزبي سكرتير الحى وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل وفرض الانضباط بشوارع الحي من خلال تكثيف حملات ازاله الأشغالات والتعديات.

تعديات الباعة الجائلين

وأكدت رئيس الحى خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف حملات ازاله اشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع 23 ديسمبر ونقلهم إلى سوق الهنا الحضاري.

وشددت على ضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين وعدم السماح بالتعدي على حق المارة من المواطنين وسهولة التحرك في الشوارع خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك وازدياد حركة المرور.

وأشارت رئيس الحى إلى نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلى سوق الهنا الحضرى المطور بمنطقه خديجه ب الذي تم إنشاؤه طبقًا للمواصفات الحديثة في تشغيل الأسواق المطورة لإستيعاب أعداد الباعة الجائلين وتوفير مصدر دخل لهم دون مخالفة القانون لتحقيق السيولة المرورية والإنضباط بالشوارع وتقديم خدمة نوعية من خلال توفير إحتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك والبقوليات والخردوات والأحذية وغيرها من احتياجات المواطنين والذي تم نقل وتسكين الباعة الجائلين به وبدء التشغيل التجريبي للسوق.

وشددت رئيس الحى على ضرورة استمرار تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية مشيره بأنه سيتم الغاء تخصيص المحل الخاص بأى صاحب أحقية في حال عدم الاتزام بازاله الأشغالات بالشوارع والميادين المحيطة بالمنطقة مؤكده بأنه تم إنشاء السوق على أعلى مستوى حضارى للقضاء على اشغالات وتعديات الباعة الجائلين بالشوارع وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية بديلة للأسواق العشوائية.

يذكر أن سوق الهنا الحضاري يضم 77 محلا تجاريا منها 16 محل استثمارى ويقع على مساحة 1700 م وذلك بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق.

اجتماع حى الضواحى ببورسعيد

اجتماع حى الضواحى ببورسعيد