محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الأمين بحي المناخ

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لشارع الأمين بدءًا من تقاطعه مع شارع عادل الشربيني وحتي العبور، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة إحسان بورما مدير مديرية الطرق.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الأمين

واستعرض المحافظ نسب ومعدلات الأعمال التي تمت في التطوير حتى الآن، حيث أشار محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق،و تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل،و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقا لخطه زمنيه محدده،لرفع كفاءة منظومه الطرق ولتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي شأن آخر، زار اللواء عادل الغضبان، اليوم، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم محافظ بورسعيد أسمى معاني التهنئة القلبية للواء محمد أحمد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الجديد.بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ

وأكد المحافظ على أن الهيئة شهدت مزيدا من التقدم والإنجازات خلال الفترة الماضية ، مشيدا بالتعاون المثمر الدائم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصناعية بشرق بورسعيد وغيرها من المشروعات.

ومن جانبه، قدم نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الشكر لمحافظ بورسعيد على تهانيه، مشيدا بالطفرة التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا

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