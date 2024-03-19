الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الأمين بحي المناخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لشارع الأمين بدءًا من تقاطعه مع شارع عادل الشربيني وحتي العبور، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  والمهندسة إحسان بورما مدير مديرية الطرق.

 

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الأمين

واستعرض المحافظ نسب ومعدلات الأعمال التي تمت في التطوير حتى الآن، حيث أشار محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق،و تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل،و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقا لخطه زمنيه محدده،لرفع كفاءة منظومه الطرق ولتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري  وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي شأن آخر، زار اللواء عادل الغضبان، اليوم، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم محافظ بورسعيد أسمى معاني التهنئة القلبية للواء محمد أحمد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الجديد.بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ

وأكد المحافظ على أن الهيئة شهدت مزيدا من التقدم والإنجازات خلال الفترة الماضية  ، مشيدا بالتعاون المثمر الدائم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصناعية بشرق بورسعيد وغيرها من المشروعات.

ومن جانبه، قدم نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الشكر لمحافظ بورسعيد على تهانيه، مشيدا بالطفرة التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا

IMG-20240319-WA0081
IMG-20240319-WA0081
IMG-20240319-WA0079
IMG-20240319-WA0079
IMG-20240319-WA0078
IMG-20240319-WA0078
IMG-20240319-WA0077
IMG-20240319-WA0077
IMG-20240319-WA0076
IMG-20240319-WA0076
بورسعيد رصف توسعة تعديلات الغضبان

مواد متعلقة

رئيس حى الضواحى ببورسعيد تشدد على تكثيف حملات إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين

محافظ بورسعيد يزور الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

رحلة كفاح عمرها 17 عامًا.. الأم المثالية ببورسعيد تتحدث لـ"الدستور"

الغضبان يستعرض ملف تطوير ضاحية الجميل غرب بورسعيد

منطقة بورسعيد الأزهرية تحتفل بمرور 1084 عاما على إنشاء الأزهر الشريف

محافظ بورسعيد يلتقي أئمة المساجد ويكرم عددا من النماذج المتميزة

الهلال الأحمر ببورسعيد يرسل 6 شاحنات مساعدات لأهالي غزة

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق لمجمع الصناعات المغذية الجديد

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

نتنياهو: سندخل محور صلاح الدين.. ونقيم معبرًا جديدًا بدلًا من رفح

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

موعد ومكان عزاء المونتيرة الشابة زينة مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات في اليوم التالي فلسطينيا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251