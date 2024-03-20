كلف الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، مديري إدارات المتابعة وشئون البيئة، بالإشراف على الإزالة الفورية لحظيرة يتم استخدامها لتربية الماشية بالمخالفة لقوانين البيئة بنطاق منطقة ورش الحرفيين.

رئيس مدينة بورفؤاد: الإزالة الفورية لإحدى حظائر تربية الماشية بمنطقة ورش الحرفيين

وفي سياق متصل، أكد السيد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، إنه يتم التصدي لكل أنواع المخالفات في ظل مواجهة مخالفات القوانين البيئية ومنع تربية الماشية وسط التكتلات السكنية، للحفاظ على الصحة العامة، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة

كما وجه كافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة، بإستكمال الحملات والمتابعات اليومية الميدانية التى تتم بكافة قطاعات المدينة ومواصلة إزالة كافة التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها المكثفة لضبط ومصادرة مكبرات الصوت التي يستخدمها الباعة الجائلين وذلك للحد من انتشارها حيث قامت إدارة الإشغالات بمصادرة عدة مكبرات صوت وماكينات التشغيل أثناء إستعمالها من قبل الباعة الجائلين لما تسببه من إزعاج للمواطنين.

هذا وقد شدد رئيس مدينه بورفؤاد على استمرار متابعة هذه الحملات لمنع الباعة الجائلين من استخدام مكبرات الصوت، والتسبب في إزعاج المواطنين وكبار السن والمرضى. وذلك ضمن خطة مجلس المدينة في القضاء على كل مسببات التلوث لتصبح المدينة خالية من التلوث.

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