الجمعة 22 مارس 2024
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محافظات

وكيل "تموين بورسعيد" يتفقد محطات الوقود بعد قرار تحريك أسعار المحروقات

جانب من الحملات التفقدية
جانب من الحملات التفقدية

تابعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، سير العمل في محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وذلك لمراقبة الأسعار بعد تعديلها نظرًا لزيادة تكلفتها التي جاءت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

حملات رقابية لمتابعة محطات الوقود بصورة مستمرة

ومن جانبه، شدد محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، على أنه يجري تنفيذ حملات رقابية لمتابعة محطات الوقود بصورة مستمرة بعد قرار التحريك، مؤكدًا أن المحطات تعمل بصورة طبيعية، وأن هناك وفرة في المواد البترولية بجميع أنحاء المحافظة والعمل يسير بشكل طبيعي. 

كما تابع وكيل وزارة التموين ببورسعيد عددًا من محطات البنزين والغاز الطبيعي وعددًا من مستودعات غاز البوتاجاز، للتأكد من عدم وجود اختناقات أو تكدسات على محطات الوقود أو المستودعات.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية قد اجتمعت أمس الخميس، لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرًا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف الذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارًا من يوم الجمعه الموافق 22/ 03/ 2024 على النحو التالي:
البنزين 95       13.50 جنيه/ لتر.
البنزين 92       12.50 جنيه/ لتر.
البنزين 80       11  جنيه/ لتر.
الســـــولار           10 جنيهات/ لتر.
غاز تموين السيارات  6.50 جنيه/ م3.
البوتـــاجاز         100 جنيه/ أسطوانة.

جانب من الحملات التفقدية
جانب من الحملات التفقدية
جانب من الحملات التفقدية
جانب من الحملات التفقدية
جانب من الحملات التفقدية
جانب من الحملات التفقدية
جانب من الحملات التفقدية
جانب من الحملات التفقدية
جانب من الحملات التفقدية
جانب من الحملات التفقدية
- شارع بورسعيد وقود مستودعات تموين حملات

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