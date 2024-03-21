محافظ بورسعيد يشهد جلسة استماع لعرض مشروع المخطط الاستيراتيجى العام

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، فعاليات جلسة استماع لعرض مشروع المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد، والذي تهدف إلى مناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد، مع تحويلها إلى مدينة مستدامة تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية.

محافظ بورسعيد: الزيادة السكانية في المحافظة سيتم استيعابها في المدن الجديدة

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، والنائب الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والنائب الأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب، ورؤساء الاحياء ومدينة بورفؤاد ، والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني، ومهندس السيد عيد رئيس المركز الاقليمي، ومهندس محمد خالد المكتب الاستشاري،و اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وأستاذ محسن سعد باحث سكان وخدمات، ومهندس محمود زارع مخطط عمراني المركز الاقليمي جامعة بورسعيد (بورسعيد الجديدة –غرب بورسعيد ) - و المجالس المحلية – مديريات الخدمات – الجامعات ( جامعة بورسعيد- الجامعة التكنولوجية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ) - الهيئات ( المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - الطرق والكبارى - سكك حديد مصر - التأمين الصحي الشامل - الإستثمار والمناطق الحرة - حماية الشواطي) - مديرى الادارات بالديوان العام - المنطقة الصناعية - جهاز تعمير بورسعيد - جهات المرافق - المقاولين - أمناء الأحزاب - النقابات والمجلس القومي للسكان ومؤسسات المجتمع المدنى - جمعية مستثمري بورسعيد.

وخلال كلمته، وجه اللواء عادل الغضبان، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار سيادته بإضافة مساحات لمحافظة بورسعيد، ومد الحدود الادارية للمحافظة غربا وجنوبا وشرقا، مؤكدا أن المساحة المضافة للمحافظة توزاي مساحة محافظة بورسعيد الحالية ، وانضم للمحافظة مدينة سلام مصر حتى الحدود الغربية لبحيرة البردويل ومن الجنوب أكثر من 2470 فدان أصبحت تحت ولاية محافظة بورسعيد، بعد ما كانت المحافظ تمتلك ولاية 56 كم٢ فقط من إجمالي المساحة الكلية لمدينة بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة شهدت خلال أكثر من سبع أعوام عمل مستمر قائلا يكفينا فخرا أنه تم زيادة الرقعة السكانية والرقعة الصناعية بمحافظة بورسعيد، كما توجه المحافظ بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الإسكان على التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد في إضافة مساحات جديدة للمحافظة، كما توجه بالشكر لاعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكافة الأجهزة التنفيذية على جهود التعاون على مدار السنوات الماضية حتى أصبحت بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول.

وهنأ اللواء عادل الغضبان، أبناء محافظة بورسعيد بمناسبة وضع المخطط الاستراتيجي العام لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن تخطيط المحافظة سوف يكون على أعلى مستوى، ولا ضرر ولا ضرار لأي كيان، مشيرا إلى أن الأولوية في المخطط الجديد ستكون للقطاع الخاص وهناك نسبة كبيرة للمشروعات الخدمية، كما أكد محافظ بورسعيد أن الزيادة السكانية في المحافظة سوف يتم استيعابها في المدن الجديدة، قائلا: "بورسعيد اليوم تولد من جديد بفكر وتخطيط جديد لكل بورسعيدي".

وخلال كلمته، وجه رئيس المركز الاقليمي للهيئة العامة للتخطيط بمدن القناة الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر والمستمر، وأكد أن لقاء اليوم يعد المرحلة الأخيرة فيما يخص اعداد المخطط الاستراتيجي العام لبورسعيد، ويأتي بناءا على القانون الخاص بضرورة إقامة جلسة تشاور مع الأجهزة التنفيذية والمعنية والمجتمع المدني، فيما يتعلق بإعداد المخطط الاستراتيجي العام للمحافظات، مشيدا بدعم المحافظ فى اعتماد الحيز العمراني عام 2015 بحوالى ألف و500 فدان حتى أصبح عشرين ألف فدان ويستوعب 900 ألف نسمة حتى عام 2032.

ومن جانبه، استعرض مهندس محمد خالد المكتب الاستشاري للمركز الاقليمي، تفاصيل المشروع، كما عرض مراحل المشروع ورؤية المدينة والحيز العمراني والمشروعات المقدمة، كما استعرض ملخص الدراسات القطاعية، والتوجيهات الرئاسية بشأن بحيرة المنزلة عام 2017، و قرار رئاسة الوزراء بشأن محمية آشتون الجميل عام 2019، والقرار الرئاسي بإضافة تجمع جديد بغرب بورسعيد وتنفيذ المحاور التنموية ومنها محور 30يونيو، كما تم استعراض الدراسات القطاعية، وتحديث استعمالات الأراضي، واستعمالات الأراضي خلال عام 2020، والدراسات السكانية للتعرف على معدلات النمو ودراسة للخدمات المجتمعية والاقتصادية ببورسعيد.

وأكد المكتب الاستشاري للمركز الاقليمي، أن بورسعيد قطب صناعي واقتصادي متعدد المحاور والأنشطة وتستمتع بقاعدة اقتصادية دولية وعالمية متوازنة توفر حياة أفضل للسكان وتحل مشكلات البطالة والعشوائيات.

كما استعرضت مهندسة نيرمين نشأت مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، مجهودات المحافظة في اعداد المخطط الإستراتيجي والمساحات التي انضمت لبورسعيد مؤخرا، وتوزيع استخدامات الأراضي، كما شهد اللقاء حلقة نقاشية بين المحافظ والجهات المعنية وتبادل الآراء والمقترحات حول المخطط الاستراتيجي العام الجديد.

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