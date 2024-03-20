الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يطلق مبادرة "هنجملها" لزراعة الأشجار المثمرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلق  الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأربعاء، مبادرة "هنجملها" لزراعة العديد من الشجيرات المثمرة بنطاق المدينة، ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة، في ضوء جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية.

زراعة 82 شجرة ليمون ويوسفي وبرتقال

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية وإستراتيجية مصر لتغيير المناخ 2050، موضحًا أن هذه المبادره لها دور هام في تخفيف ظاهرة اللإحتباس الحراري، والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، والمحافظة علي التنوع البيولوجي، وإعلاء قيم الجمال وخفض معدلات التلوث من خلال عمليات التشجير، والتوسع فى المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء.

كما وجه، بتوفير كل ما يلزم من آليات لرعاية هذه الأشجار بعد زراعتها ومتابعة الرى لها، فى إطار الحرص على تحسين المظهر الحضارى والجمالى للمدينة، وتهيئة بيئة صحية خضراء وخلق متنفس طبيعى للمواطنين، تزامنًا مع توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والعيش فى ظل بيئة خضراء نظيفة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد بورفؤاد أشجار مثمرة مبادرة

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