محافظ بورسعيد يهنئ سيدات مصر بعيد الأم

هنَّأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيدات وأمهات مصر بصفة عامة، وأمهات محافظة بورسعيد بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، الذي يحل في الواحد والعشرين من شهر مارس من كل عام.

وقال محافظ بورسعيد إن اليوم هو تجسيد وإيمان بمكانة الأم الكبيرة، وعرفان بدورها الأصيل في بناء الأمم، وتأكيد على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تُضاف إلى سجلها المُشرِّف.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصرية في ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة وأدركت أن الأمم لا ترتقي إلا برفعة المرأة، فكانت المرأة المصرية وما زالت وستظل دائمًا صمام الأمان للمجتمع بأسره.

ووجَّه محافظ بورسعيد تحية إجلال وتقدير للأم المصرية في يومها الذي يوافق الحادي والعشرين من مارس كل عام، مشيرًا إلى أنّ سيدات مصر كافحن على مر التاريخ وأثبتن أنهن قادرات على التغيير والعمل، وتحمل المسئولية وإثبات أنفسهن في مختلف المجالات.