الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ سيدات مصر بعيد الأم

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

هنَّأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيدات وأمهات مصر بصفة عامة، وأمهات محافظة بورسعيد بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، الذي يحل في الواحد والعشرين من شهر مارس من كل عام.

وقال محافظ بورسعيد إن اليوم هو تجسيد وإيمان بمكانة الأم الكبيرة، وعرفان بدورها الأصيل في بناء الأمم، وتأكيد على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تُضاف إلى سجلها المُشرِّف.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصرية في ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة وأدركت أن الأمم لا ترتقي إلا برفعة المرأة، فكانت المرأة المصرية وما زالت وستظل دائمًا صمام الأمان للمجتمع بأسره.

ووجَّه محافظ بورسعيد تحية إجلال وتقدير للأم المصرية في يومها الذي يوافق الحادي والعشرين من مارس كل عام، مشيرًا إلى أنّ سيدات مصر كافحن على مر التاريخ وأثبتن أنهن قادرات على التغيير والعمل، وتحمل المسئولية وإثبات أنفسهن في مختلف المجالات.

المرأة بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد عيد الأم

مواد متعلقة

رئيس مدينة بورفؤاد يطلق مبادرة "هنجملها" لزراعة الأشجار المثمرة

"الغضبان" يستعرض إنجازات الدولة ومشروعات التنمية فى بورسعيد

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

رئيس مدينة بورفؤاد: الإزالة الفورية لإحدى حظائر تربية الماشية بمنطقة ورش الحرفيين

إحالة مدير مدرسة فى بورسعيد للتحقيق

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الأمين بحى المناخ

رئيس حى الضواحى ببورسعيد تشدد على تكثيف حملات إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين

محافظ بورسعيد يزور الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

أول تحرك أمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن.. قرار بوقف حرب غزة

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

القبض على 8 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة