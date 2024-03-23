السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال متوسط على لجان انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد

جانب من انتخابات
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد

شهدت لجان انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد إقبالًا متوسطًا، حيث تجاوزت الأصوات الـ200 صوت حتى الآن، ومن المتوقع أن يتزايد الإقبال خلال الساعات المقبلة وعقب انتهاء أعمال المحكمة، حيث ينتهي المحامون من جلسات المحاكمة ويأتون للانتخابات في كل استحقاق.

وتوافد أعضاء نقابة المحامين بمحافظة بورسعيد ممن لهم حق التصويت، منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، على لجان الانتخابات بمقر النقابة بشارع طرح البحر نطاق حي الشرق ببورسعيد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتشرف على انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد لجنة قضائية برئاسة المستشار شريف أبوعلي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين: أحمد موسى، ومحمد ربيع، وإبراهيم خشبة، وعلي حسين، ومحمد عطية، الرؤساء بالنيابة العامة.

جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
جانب من انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد
نفغبةتوافد أعضاء نقابة المحامين بمحافظة بورسعيد ممن لهم حق التصويت منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت على لجان الانتخابات بورسعيد انتخابات

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