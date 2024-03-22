الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد الميناء البرى لمتابعة سير العمل بعد تحريك أسعار الوقود

جانب من الجولة التفدية
جانب من الجولة التفدية لمحافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، سير وانتظام العمل داخل الميناء البري الجديد بحي الضواحي، بعد تحريك أسعار الوقود، رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبدالسميع مدير الميناء البري ورئيس حي الضواحي سمر الموافي وعدد من الجهات التنفيذية.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود 

وتأكد محافظ بورسعيد من انتظام حركة الأتوبيسات وسيارات الأجرة بين المحافظات، كما شدد على السائقين بالالتزام بتعريفة الركوب الجديدة المحددة، التي أعلنتها محافظة بورسعيد، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

ووجه "الغضبان" بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السرفيس والنقل الجماعي للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة للمواصلات، كما التقى محافظ بورسعيد عددًا من المواطنين، للتعرف على آرائهم في مستوى الخدمات المقدمة داخل الميناء البري، مؤكدًا أنه صمم على أحدث طراز تماشيًا مع الطفرة التي تشهدها بورسعيد في كل المجالات، وأعرب المواطنون عن امتنانهم للخدمات المقدمة بالميناء البري.

 تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن أنه تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى لتتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية.

 تفاصيل التعريفة الجديدة

وجاءت التعريفة الجديدة للخطوط داخل المحافظة بما يلي، داخل ذات الحي 11 جنيهًا، ومن حي إلى حي ثان/ ثالث 15 جنيهًا، ومن حي إلى حي رابع 20 جنيهًا. 
والسرفيس داخل المحافظة 3,25 جنيه، مشروع النقل الداخلي 2,75 جنيه، خط بورسعيد بورفؤاد 5 جنيهات، وخط الحي الإماراتي 4 جنيهات، خط الدببة 9 جنيهات، خط شادر عزام 14,50 جنيه، خط القابوطي الجديد/44 عمارة بسعر 5,50 جنيه.

وبالنسبة لتعريفة الركوب بميناء بورسعيد البري بين المحافظات، جاءت كما يلي، خط بورسعيد المرج 77 جنيهًا، وبورسعيد الإسماعيلية 31 جنيهًا، وبورسعيد السويس 60 جنيهًا، وبورسعيد الزقازيق 60 جنيهًا، وبورسعيد فاقوس 50 جنيهًا، وبورسعيد القنطرة غرب 26 جنيهًا، وبورسعيد المنزلة 27 جنيهًا، وبورسعيد دمياط 50 جنيهًا، وبورسعيد المنصورة 42 جنيهًا، وبورسعيد المحلة الكبرى 60 جنيهًا، وبورسعيد طنطا 60 جنيهًا، وبورسعيد الإسكندرية 82 جنيهًا.

جانب من الجولة التفدية لمحافظ بورسعيد
جانب من الجولة التفدية لمحافظ بورسعيد
جانب من الجولة التفدية لمحافظ بورسعيد
جانب من الجولة التفدية لمحافظ بورسعيد
جانب من الجولة التفدية لمحافظ بورسعيد
جانب من الجولة التفدية لمحافظ بورسعيد
جانب من الجولة التفدية لمحافظ بورسعيد
جانب من الجولة التفدية لمحافظ بورسعيد
جانب من الجولة التفدية لمحافظ بورسعيد
جانب من الجولة التفدية لمحافظ بورسعيد
جانب من الجولة التفدية لمحافظ بورسعيد
جانب من الجولة التفدية لمحافظ بورسعيد
محطات البنزبن الوقود إجراء جولة تفقدية بورسعيد

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