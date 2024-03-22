محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، سير وانتظام العمل بإحدى محطات الوقود؛ لمتابعة سير وانتظام العمل بعد الأسعار الجديدة للبنزين والوقود، ورافقه خلالها عددٌ من الجهات التنفيذية.

وخلال جولته، أكد محافظ بورسعيد، أهمية الالتزام بالأسعار الجديدة المحددة للوقود والبنزين والسولار، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطن، والإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، لافتًا إلى أن المحطة أُقيمت لخدمة المترددين على هذه المنطقة الحيوية، والتي أصبحت تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين بعد إنشاء الميناء البري الجديد.

وأوضح أن محافظة بورسعيد، شهدت تطورًا كبيرًا في محطات الوقود، ضمن خطة المحافظة لتزويد محطات الوقود بالغاز الطبيعي إلى جانب البنزين والسولار، مشددًا على توفير كل سبل الراحة للمواطنين خلال الحصول على الخدمة.

تعريفة الركوب الجديدة

وأعلنت محافظة بورسعيد، عن أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية وبين محافظة بورسعيد والمحافظات الأخرى، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وجاءت التعريفة الجديدة للخطوط داخل المحافظة بما يلي:

داخل ذات الحي 11 جنيهًا، ومن حي إلى حي ثان / ثالث 15 جنيهًا، ومن حي إلى حي رابع 20 جنيهًا، والسرفيس داخل المحافظة 3.25 جنيه، مشروع النقل الداخلي 2.75 جنيه، خط بورسعيد - بورفؤاد 5 جنيهات، وخط الحي الإماراتي 4 جنيهات، وخط الدببة 9 جنيهات، خط شادر عزام 14.50 جنيه، خط القابوطي الجديد /٤٤ عمارة بسعر 5.50 جنيه.