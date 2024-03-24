محافظ بورسعيد يتفقد "ممشى بورسعيد السياحي".. ويتابع سير العمل

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، ممشى بورسعيد السياحي، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في تطوير ورفع كفاءة وإنشاء الممشى السياحي، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والمهندس عماد البرشة مدير الاسكان والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات والأستاذة لمياء الجيار رئيس حي الشرق والشركات المنفذة لأعمال التطوير.

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل في تطوير وإنشاء المرحلة الثانية من الممشى السياحي، والذي يجرى تطويره على مرحلتين، وتم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولي منه

وأشار، إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

موجها بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحي بالكامل، والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد، ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.

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