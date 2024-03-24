الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يشهد تكريم الأمهات المثاليات بنادي هواة الصيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، تكريم عدد من الأمهات المثاليات، وذلك خلال احتفالية نادي هواة الصيد بمناسبة عيد الأم، وذلك بحضور عماد الدين الزيني رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة وفضيلة الشيخ أشرف داوود إمام وخطيب مسجد بورفؤاد الكبير.

 

رئيس مدينة بورفؤاد يشهد تكريم الأمهات المثاليات 

وخلال كلمته، قدم الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، خالص التهاني القلبية للأمهات المثاليات المكرمات، موجهًا لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية قد حظيت باهتمام ودعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلاءً لقيمة المرأة والأم وتقديرًا لدورهن في حماية وبناء الوطن.

وثمّن الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئتهم النشأة السليمة التي تُسهم في النهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة، مشيرًا أن الأم هي دافع النجاح في حياة الأبناء، وكل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح، لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها، ليكونوا صُناعًا لمستقبل مشرق لأنفسهم ووطنهم، ومهما قلنا من كلمات لن نستطيع أن نوفيهن حقهن، فهن سبب الحياة وبوجودهن تستمر.

وعقب الاحتفالية، حرص  على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي تشهدها المدينة في مختلف القطاعات وتطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير، كما تحدث مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن البورفؤادي.

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بورسعيد التي أقامتها محافظة بورسعيد أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد تهنئة حفل عيدالام

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