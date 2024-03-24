الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي بتعاونيات الزهور صلاة التراويح

محافظ بورسعيد يشارك
محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ  بورسعيد، اليوم، صلاة التراويح بمسجد، المجمع الإسلامي بتعاونيات الزهور، بحضور حشد من أبناء المحافظة.

محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي بتعاونيات الزهور صلاة التراويح

وأشار محافظ بورسعيد، إلى حرصه على مشاركة المواطنين أداء صلاة التراويح،  وذلك منذ بداية شهر رمضان المعظم  يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة، متمنيا أن يعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وأمان.

وعقب الصلاة، حرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد وتطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير، كما تحدث محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن البورسعيدي.

محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي

محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي
محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي
محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي
محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي
محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي
محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي
محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي
محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي
محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي
محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي
محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي
محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي
عادل الغضبان بورسعيد حرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد و تطلعاتهم لمزيد من بورسعيد اليوم التراويح

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