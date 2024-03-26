الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إبراهيم محلب يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، اليوم، اجتماع مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، والدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس وعدد من قيادات التعليم ببورسعيد. 

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الجامعة تعُد إحدى جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي، وتم إنشاؤها بتكلفة تقديرية بلغت 5 مليارات جنيه، وتقع على مساحة 44 فدانًا.

وتوجه محافظ بورسعيد، بالشكر لمجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مؤكدا أن الجامعة حققت نجاحا ملحوظ، وأصبحت تجدب الدراسيين من أنحاء مصر، مشيدا بما تقدمه الجامعة من برامج تعليمية متخصصة على أعلى مستوى

ولفت إلى أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تقع في إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد  والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات، منوها لأهمية  تعاون الشباب مع الدولة لاستكمال الإنجاز، وذلك بتعمير وتنمية مدينة سلام الجديدة.

وتتضمن الجامعة 8 كليات في 3 قطاعات بإجمالي 23 برنامجًا، ففي قطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية (كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات)، وفي قطاع الطب والعلوم الحيوية (كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، وفي قطاع الفنون والعلوم الإنسانية (كلية علوم الأعمال، كلية الآداب) وتتكون من (مبنى إدارة الجامعة، وعدد 2 مبنى علوم هندسية، ومبنى طب بشري، ومبنى صيدلة، ومبنى أسنان، ومبنى المعامل، وعدد 2 مبنى للورش، وسيتم إنشاء 6 مباني مُستقبلية)، فضلًا عن البوابات الرئيسة والفرعية والمرافق والشبكات العامة.

IMG-20240326-WA0148
IMG-20240326-WA0148
IMG-20240326-WA0149
IMG-20240326-WA0149
IMG-20240326-WA0147
IMG-20240326-WA0147
IMG-20240326-WA0145
IMG-20240326-WA0145
IMG-20240326-WA0146
IMG-20240326-WA0146
IMG-20240326-WA0144
IMG-20240326-WA0144
IMG-20240326-WA0142
IMG-20240326-WA0142
IMG-20240326-WA0143
IMG-20240326-WA0143
بورسعيد جامعات إنشاء الغضبان جامعة

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد ومحافظ البحر الأحمر وبورسعيد الأسبق يتفقدان عددا من إدارات الديوان العام المطورة

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع كسرى حتى ميدان ستالنجراد

محافظ بورسعيد يوجه باستمرار أعمال إزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة

افتتاح معرض مدرسة الخط العربي بمشاركة 40 عارضًا و75 لوحة في بورسعيد

محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي بتعاونيات الزهور صلاة التراويح

محافظ بورسعيد يتفقد "ممشى بورسعيد السياحي".. ويتابع سير العمل

رئيس مدينة بورفؤاد يشهد تكريم الأمهات المثاليات بنادي هواة الصيد

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورصف شارع ستالينجراد بحي المناخ

الأكثر قراءة

بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

مسلسل المعلم الحلقة 16.. المعلم قلاش يعترف لـ"مصطفى شعبان" بحقيقة مخدارت والده

لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

رياض الخولى يطلب الزواج من دينا فؤاد فى الحلقة 16 بمسلسل "حق عرب".. والأحداث تزداد تشويقا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"