الثلاثاء 26 مارس 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع كسرى حتى ميدان ستالنجراد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع كسري من الأمين حتى ميدان ستالنجراد، بنطاق حي المناخ، ضمن خطة تطوير الطرق الداخلية للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة

 

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع كسرى من الأمين حتى ميدان ستالنجراد

 وأكد المحافظ  أن أعمال تطوير الطريق شملت أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي للشارع، هذا بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارعين، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقًا لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

 

في شأن آخر، وجه اللواء عادل الغضبان، بمواصلة تنفيذ الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجنوب بورسعيد، خاصة التعديات الواقعة على شريط المعاهدة، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية. 

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة موقف العمل في ملف إزالة التعديات بجنوب بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائبه، الدكتور منصور بكري السكرتير العام، رئيس حي الجنوب أحمد زغلف، والجهات المختصة بأعمال الإزالة.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة لمنع انتشار هذه الظاهرة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

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رفع كفاءة تطوير تجميل ميدان بورسعيد

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