الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه باستمرار أعمال إزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بمواصلة تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجنوب بورسعيد، وبصفة خاصة التعديات الواقعة على شريط المعاهدة بالجنوب،  والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. 

محافظ بورسعيد يوجه باستمرار أعمال إزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة بجنوب بورسعيد

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة موقف العمل في ملف إزالة التعديات بجنوب بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، ورئيس حي الجنوب الاستاذ احمد زغلف، والجهات المختصة بأعمال الإزالة.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة  ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.  وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات،  وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لهذا الملف.

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تعدبات جنوب بورسعيد إزالة أراضي الدولة أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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