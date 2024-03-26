الثلاثاء 26 مارس 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد ومحافظ البحر الأحمر وبورسعيد الأسبق يتفقدان عددا من إدارات الديوان العام المطورة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر وبورسعيد الأسبق، اليوم الثلاثاء، عددًا من إدارات الديوان العام المطورة، رافقهما الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.

عادل الغضبان يستعرض خطة التطوير الشاملة التي شهدها الديوان العام

وشملت جولة اللواء عادل الغضبان واللواء أحمد عبد الله، تفقد عدد من الإدارات المستحدثة بالديوان العام المطورة، وأيضا الإدارات التي تم تطويرها وتذويدها بالإمكانيات التكنولوجية والرقمية الحديثة والمتطورة.

وتابع اللواء عادل الغضبان واللواء أحمد عبد الله، سير العمل داخل عدد من الإدارات المطورة خلال جولتهما، كما التقى المحافظان السادة الموظفين وتبادلا الحديث معهم حول ما شهده الديوان من تطور غير مسبوق ومدى تأثيره على الارتقاء بمستوى الموظفين وسرعة إنجاز المهام وايضا تطور الخدمة المقدمة للمواطن.

وفي ختام الجولة التفقدية أشاد اللواء أحمد عبد الله، بالانجازات التي حققتها محافظة بورسعيد في مجال التحول الرقمي وخاصة من مجالات تقديم الخدمات للمواطنين، كما أشاد بالديوان العام للمحافظة والذى يجمع بين التطور في أسلوب العمل والإمكانات التكنولوجية الحديثة بالإضافة للكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أعلي مستوي والتي تتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة.

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع كسري من الأمين حتى ميدان ستالنجراد، بنطاق حي المناخ، وذلك ضمن خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق شملت أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي للشارع، هذا بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارعين، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقًا لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة

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بورسعيد ديوان محافظة بورسعيد تطورات تكنولوجيا

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