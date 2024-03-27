الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 364 سائحا على متن السفينة HAMBUR

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي السفينة السياحية HAMBURG القادمة من ميناء العقبة وعلى متنها 233 سائحا و131 من أفراد طاقم البحارة من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد" ومن المقرر أن يصعد على متن السفينة 79 سائحا قادمين من مدينة السويس، حيث يتم تنظيم رحلات داخلية للسائحين للتعرف على معالم مدينة بورسعيد والسير فى شوارعها، وقد غادرت السفينة الميناء لاستكمال رحلتها البحرية إلى قبرص.

 

يذكر أن هذه السفينة السياحية تم بناؤها عام 1997 فى ألمانيا مملوكة لشركة كونتى، يسمح جسمها الصغير نسبيا بعبور البحيرات العظمى فى أمريكا الشمالية وتبلغ سرعتها 16 عقدة، تتكون من 6 طوابق تتسع لأكثر من 420 راكبا و170 من طاقم البحارة وبها أماكن للترفية نادى رياضى ومسبح.


وفي هذا الصدد، تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة إلى الميناء وتسهيل حركة صعود الركاب من وإلى الرصيف.

 

يأتي ذلك في إطار حركة تنشيط السياحة البحرية مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية فى موانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر وجاهزيتها لاستقبال جميع أنواع السفن السياحية.


 

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بورسعيد سفينة ركاب ميناء 10 وجهات سياحية الأشهر ميناء بورسعيد

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