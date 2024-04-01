الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة شقيقة اللواء سمير فرج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، صفوف المشيعين لجنازة السيدة جميلة فرج، شقيقة اللواء دكتور سمير فرج، وذلك عقب صلاة الظهر من  مسجد الكبير المتعال، بحضور عدد من الشخصيات العامة وأسرة الراحلة.

كما شارك محافظ بورسعيد في تلقي العزاء بمقابر الأسرة، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وتقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي والمواساة للواء دكتور سمير فرج، داعيًا الله أن يلهمه الصبر والسلوان.

IMG-20240401-WA0075
IMG-20240401-WA0075
IMG-20240401-WA0076
IMG-20240401-WA0076
IMG-20240401-WA0074
IMG-20240401-WA0074
IMG-20240401-WA0073
IMG-20240401-WA0073
IMG-20240401-WA0072
IMG-20240401-WA0072
IMG-20240401-WA0071
IMG-20240401-WA0071
IMG-20240401-WA0069
IMG-20240401-WA0069
IMG-20240401-WA0068
IMG-20240401-WA0068
بورسعيد جنازة مقابر محافظ بورسعيد الدكتور اللواء سمير فرج

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

محافظ بورسعيد يشارك الأيتام والمسنين إفطارهم الرمضاني

محافظ بورسعيد: المراكز التكنولوجية ساهمت فى سرعة ودقة أداء الخدمة المقدمة للمواطن

''حزن وبكاء".. مطران بورسعيد يترأس جنازة القمص شنودة فتحى

محافظ بورسعيد: إزالة 242 مخالفة استزراع سمكي خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ22

مصرع طفلين غرقا في ترعة ببورسعيد

الغضبان: اعتماد 444 مليون جنيه لمشروعات خطة بورسعيد الاستثمارية

محافظ بورسعيد: استمرار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية خلال رمضان

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

عاجل| أول تعليق من إيران على استهداف إسرائيل لقنصليتها في سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"