محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة شقيقة اللواء سمير فرج

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، صفوف المشيعين لجنازة السيدة جميلة فرج، شقيقة اللواء دكتور سمير فرج، وذلك عقب صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال، بحضور عدد من الشخصيات العامة وأسرة الراحلة.

كما شارك محافظ بورسعيد في تلقي العزاء بمقابر الأسرة، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وتقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي والمواساة للواء دكتور سمير فرج، داعيًا الله أن يلهمه الصبر والسلوان.

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