محافظ بورسعيد يشارك الأيتام والمسنين إفطارهم الرمضاني







شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، نزلاء دور الأيتام والمسنين ببورسعيد حفل الإفطار الرمضاني الجماعي، والمقام بمدرسة السيف الحديثة للغات، بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والمستشار العسكري للمحافظة العميد أحمد عبد الجواد، وحشد من الأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة ورجال الدين.

محافظ بورسعيد يشارك " نزلاء دور الأيتام والمسنين ببورسعيد " الإفطار الرمضاني بمدرسة السيف للغات

ووسط مشاعر البهجة والمودة، أكد محافظ بورسعيد، حرصه على الوجود في تلك المناسبة، وسط نزلاء دور المسنين ، والأطفال الأيتام ومشاركتهم الإفطار الرمضاني، مؤكدا على حرصه الشديد على إدخال السعادة والفرحة على نزلاء دور الأيتام والمسنين ، مشيرًا إلى أن دورنا هو إدخال البهجة عليهم ومشاركتهم في جميع المناسبات والاحتفالات

وأكد محافظ بورسعيد، أن الهدف من حفل الإفطار هو خلق أجواء أسرية تعكس الترابط والمحبة بين جميع أبناء المحافظة و تعزيز العلاقات الاجتماعية.

وجدد محافظ بورسعيد، تهنئته لجموع أبناء المحافظة، بمناسبة شهر رمضان المعظم، متمنيا أن ينعاد دائما على مصر وابنائها في خير ورخاء، وأن يديم المحبة والترابط والوحدة بين أبناء المحافظة.

مؤكدا علي أن تلك المناسبات تعمل على توطيد أواصر المحبة والتعاون، وسادت أجواء من المحبة والترابط بين الحضور خلال حفل الإفطار الجماعي، كما حرص محافظ بورسعيد على التقاط الصور التذكارية مع الحاضرين والذين قدموا التهنئة لمحافظ بورسعيد، كما توجهو بالشكر لحرصه على مشاركتهم الافطار الرمضاني.

وفي شأن آخر أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة شهدت تحولا في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن البورسعيدي، في ظل منظومة التحول الرقمي والتي ساهمت في سرعة ودقة أداء الخدمة.

و أشار محافظ بورسعيد، إلي مركز تراخيص المحال العامة الموحد بحي المناخ، والذي ساهم في تنظيم العمل بمنظومة إصدار التراخيص وفقًا لأعلى معايير الدقة والشفافية، مشيرا إلى إستقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ فى محافظة بورسعيد منذ مطلع شهر يناير الماضي ٤٢٤١ طلبا من أهالي الحي، جميعها ضمن ٦٢ خدمة إلكترونية يقدمها المركز، مؤكدًا علي إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة ٩٨% تقريبًا ؛ حيث بلغت ٤١٤٠ طلب وجاري الإنتهاء من ١٠١ متبقية يتوقف تنفيذها علي إستكمال أوراق من طالب الخدمة.

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