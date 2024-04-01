طفرة كبيرة في عمل منظومة خلايا الطاقة الشمسية ببورسعيد.. وتوجيه من المحافظ

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الإثنين،اجتماعا لمتابعة منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية داخل المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، المهندسة غادة الجندى المدير التنفيذي لمصنع الطاقة المتجددة التابع للهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان،و رؤساء الأحياء.

تركيب ألواح طاقة شمسية لمدينة بورفؤاد وحي الشرق والضواحي والزهور

واستعرض المحافظ مع الحضور، منظومة عمل الخلايا الشمسية والمستخدمة أعلى المبانى الحكومية، مؤكدا على أهمية هذه المنظومة وفائدتها باعتبارها من مصادر الطاقة النظيفة التي توفر مصدر إضافى للطاقة وتوليد الكهرباء لا يسبب أضرار للبيئة المحيطة.

ووجه محافظ بورسعيد بتركيب ألواح طاقة شمسية لمدينة بورفؤاد وحي الشرق، والضواحي، والزهور، بالإضافة لأعمال الصيانة لخلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية، واستخدام الطرق الأمثل والأحدث فى الاعتماد على مصادر الإضاءة.

كما وجه بعمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة بشوارع المحافظة، والتى تأتي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

و وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير المهندسة غادة الجندي، لتطوير منظومة الخلايا الشمسية داخل محافظة بورسعيد، مؤكدًا على توفير كافة الدعم للارتقاء بمنظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية وتحقيق أعلى استفادة ممكنة تماشيا مع التنمية الملموسة على أرض المحافظة.

و من جهتها؛ وجهت المهندسة غادة الجندي، الشكر لمحافظ بورسعيد لجهوده الملموسة على أرض المحافظة من أعمال التطوير التى تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات.

وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا، مع رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الملفات داخل أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجديدة ومشروعات تطوير ورصف الطرق، وأعمال النظافة، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الأجهزة التنفيذية، والشركات المنفذة للمشروعات.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري العمل بها في مختلف الأحياء،كما استعرض تقريرا حول موقف تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد،حيث وجه المحافظ الأجهزة المختصة بتكثيف معدلات العمل في مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين، خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

و وجه المحافظ بالتوسع في أعمال الجمع المنزلي في مختلف أحياء بورسعيد، للحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية المميزة لبورسعيد، مُشيرًا إلى أن عمال منظومة الجمع المنزلي، سيقومون بالمرور على المنازل لجمع القمامة والمخلفات، كما سيتم تقسيم العمل لورديات، وزيادة أعداد العمالة، وتكثيف العمل في جمع النفايات والقمامة المنزلية وكنس الشوارع الداخلية.

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