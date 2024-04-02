محافظ بورسعيد يلغي الإفطار الجماعي حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلغاء حفل الإفطار الجماعي للأحياء وإدارات المحافظة والذي كان من المقرر إقامته غدا الأربعاء بنادي العاملين بالمحافظة، حزنا على وفاة 3 طلاب جامعيين وسيدة، وحدادًا على أرواحهم الطاهرة.

وأبدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حزنه الشديد على وفاة الطلاب في هذا الحادث الأليم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة ما كان لها أن تقيم حفلا للإفطار وهناك حزن على أبنائها الطلاب الأبرياء والسيدة الفقيدة.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد نعى في بيان رسمي سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، أمس الاثنين، إثر حادث أليم، وقدم خالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفيين وأصدقائهم وزملائهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.