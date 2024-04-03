الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مليون جنيه.. محافظ بورسعيد يُسلم جوائز الحافظين للقرآن في رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سلم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، شهادات وجوائز مسابقة الفائزون في رمضان، وذلك لـ10 من الحافظين لكتاب الله بالأحكام والتجويد، وذلك بمشاركة الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية، وحضور الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ياسر علام، رئيس منطقة بورسعيد الأزهرية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على حرصه الشديد على إقامة المسابقات القرآنية، وأشار أن الفائزون في رمضان جاءت بعد نجاح المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السابعة، والتي شارك بها متسابقون من 50 دولة، واجتمع خلال رؤساء المسابقات الدولية في العالم.

ومن جانبه، أكد عادل مصيلحي، أن تنظيم الفائزون في رمضان جاء استجابة لتوجيه محافظ بورسعيد، مشيرا أن بورسعيد دائما راعية لحفظة القرآن، وأنها استطاعت أن تقيم مسابقة دولية ناجحة لـ 7 دورات، حتى أنها لم تنقطع في وقت كورونا، حتى كانت المسابقة الدولية الوحيدة التي أقيمت في هذا الوقت، وتقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وحصل الفائزون على مليون جنيه بقيمة 100 ألف لكل واحد منهم، وهم حمزة عمرو عباس محمد حمليط، وعائشة عوض محمد الجمل، وأحمد يسري علي السيد، وأحمد أشرف إبراهيم فهيم، وإسراء علاء عبد الجليل شوشة، وسارة محمد مختار جابر، ومحمد أحمد عبد العزيز أبو جبل، وحمزة علاء عبد الجليل شوشة، وابتهال كمال عبد العظيم سليمان، ومنه الله عبد الله محمد عبد الله.
محافظ بورسعيد
وحرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام، علة التقاط الصور التذكارية مع الفائزين في رمضان، وتكريمهم بشهادات التقدير والتأكيد على ضرورة استكمال حفظهم للقرآن وحث كل زملائهم والمجتمع على أهمية حفظ كتاب الله.

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مسابقة بورسعيد القرآن الكريم جوائز لجنة مسابقات

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