الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يزور أسر ضحايا حادث كلية العلوم (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم عصرًا، أسر ضحايا حادث كلية العلوم والذي وقع أول أمس بشارع ٢٣ ديسمبر، وأسفر عن وفاة ٣ طلاب من كلية العلوم وسيدة.

 

محافظ بورسعيد يزور أسر حادث "طريق ٢٣ ديسمبر أمام كلية العلوم" ويقدم خالص التعازي لأسر المتوفين

وتقدم محافظ بورسعيد، بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفيين، داعيا الله أن يلهم أسرهم وأصدقائهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتقبلهم الله من الشهداء ويجعل لهم نصيبا في الفردوس الأعلى.

وأبدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حزنه الشديد علي وفاة الطلاب في هذا الحادث الأليم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم،

وكان محافظ بورسعيد، قد نعى في بيان رسمي سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، اثر الحادث أليم، وقدم خالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفيين وأصدقائهم وزملائهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.

 

وفي شأن آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم صباحا، موقع حادث طلبة كلية العلوم بشارع ٢٣ ديسمبر، وذلك لاتخاذ عدة إجراءات فورية لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، رافقه خلالها رؤساء أحياء الزهور والمناخ، ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية المرور، و جهاز تعمير بورسعيد  ومقاولو المشروع.

ووجه محافظ بورسعيد، بالبدء الفوري في إقامة مطبات صناعية، مشددا على إقامة ٤ مطبات صناعية بشارع ٢٣ ديسمبر على أن يتم تنفيذ ٢ مطب صناعي أمام كلية العلوم و٢ مطب صناعي أمام القرية الإوليمبية، ووجه المحافظ بالبدء في تنفيذ المطبات الصناعية خلال اليوم  مع اتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة، التي تضمن تحقيق السيولة المرورية وانتظام حركة المرور والسيارات والحفاظ على سلامة المواطنين.

IMG-20240403-WA0232
IMG-20240403-WA0232
IMG-20240403-WA0229
IMG-20240403-WA0229
IMG-20240403-WA0231
IMG-20240403-WA0231
IMG-20240403-WA0230
IMG-20240403-WA0230
IMG-20240403-WA0228
IMG-20240403-WA0228
IMG-20240403-WA0226
IMG-20240403-WA0226
بورسعيد حادث طلبة بدء عزاء أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

مواد متعلقة

مليون جنيه.. محافظ بورسعيد يُسلم جوائز الحافظين للقرآن في رمضان

بـ10.6 مليون جنيه.. منحة الاتحاد الأوروبى لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ببورسعيد

محافظ بورسعيد يوجه بإغلاق البوابة الرئيسية لكلية العلوم المطلة على شارع ٢٣ ديسمبر

محافظ بورسعيد يتفقد موقع حادث طلبة العلوم.. ويوجه بإنشاء 4 مطبات صناعية

إصابة 6 عمال في حادث تصادم بطريق بورسعيد المطرية

المدينة الشبابية ببورسعيد تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين (صور)

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

مليون جنيه جوائز.. لجنة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم تعلن جوائز مسابقة شهر رمضان

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. الحزن يسيطر على "حنان" مع قرب موعد زواجها

جثامين عمال "المطبخ المركزى العالمى" تصل إلى مصر لنقلها إلى بلدانهم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

لجين عمران: "قاطعت صديقتى المقربة علشان كانت بتفضفض لجوزى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى