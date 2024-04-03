محافظ بورسعيد يزور أسر ضحايا حادث كلية العلوم (صور)

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم عصرًا، أسر ضحايا حادث كلية العلوم والذي وقع أول أمس بشارع ٢٣ ديسمبر، وأسفر عن وفاة ٣ طلاب من كلية العلوم وسيدة.

محافظ بورسعيد يزور أسر حادث "طريق ٢٣ ديسمبر أمام كلية العلوم" ويقدم خالص التعازي لأسر المتوفين

وتقدم محافظ بورسعيد، بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفيين، داعيا الله أن يلهم أسرهم وأصدقائهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتقبلهم الله من الشهداء ويجعل لهم نصيبا في الفردوس الأعلى.

وأبدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حزنه الشديد علي وفاة الطلاب في هذا الحادث الأليم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم،

وكان محافظ بورسعيد، قد نعى في بيان رسمي سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، اثر الحادث أليم، وقدم خالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفيين وأصدقائهم وزملائهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.

وفي شأن آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم صباحا، موقع حادث طلبة كلية العلوم بشارع ٢٣ ديسمبر، وذلك لاتخاذ عدة إجراءات فورية لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، رافقه خلالها رؤساء أحياء الزهور والمناخ، ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية المرور، و جهاز تعمير بورسعيد ومقاولو المشروع.

ووجه محافظ بورسعيد، بالبدء الفوري في إقامة مطبات صناعية، مشددا على إقامة ٤ مطبات صناعية بشارع ٢٣ ديسمبر على أن يتم تنفيذ ٢ مطب صناعي أمام كلية العلوم و٢ مطب صناعي أمام القرية الإوليمبية، ووجه المحافظ بالبدء في تنفيذ المطبات الصناعية خلال اليوم مع اتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة، التي تضمن تحقيق السيولة المرورية وانتظام حركة المرور والسيارات والحفاظ على سلامة المواطنين.

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