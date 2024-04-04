الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بدراسة تطوير وإعادة تخطيط منطقة "6 c" بحي المناخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم صباحا، اجتماعا لمناقشة ودراسة إمكانية تطوير وإعادة تخطيط منطقة c6 بنطاق حي المناخ، وذلك في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد في كل المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري، السكرتير العام، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببوسعيد، والعميد نعمان على رئيس حى المناخ، والمهندس سيد خلف، مستشار المحافظة، والجهات المختصة، (المشروعات والاسكان والتخطيط العمراني والمساحه والاملاك وحمايه املاك الدوله والشئون القانونيه والتعاون الإنتاجي).

محافظ بورسعيد يوجه بدراسة تطوير وإعادة تخطيط منطقة “6 c” بحي المناخ

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور إمكانية تطوير المنطقة وإعادة تخطيطها بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالمنطقة وإعادة تنميطها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، حيث وجه محافظ بورسعيد بالبدء في الحصر الميداني بواسطة الجهات المختصة من المحافظة، ووضع دراسة لإمكانية تخطيط المنطقة وحصر ومراجعة الكيانات الموجودة بها.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة تختص بمتابعة مستجدات العمل أولا بأول، برئاسة محافظ بورسعيد وعضوية نائب المحافظ والسكرتير العام، والجهات المختصة من الإسكان والمشروعات والتعاون الإنتاجي والإملاك وحماية أملاك الدولة والمساحة والشئون القانونية، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات لسرعة إنجاز الأعمال وفقا للمواعيد الزمنية المقررة.

وفي شأن آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، أسر ضحايا حادث كلية العلوم والذي وقع بشارع ٢٣ ديسمبر، وأسفر عن وفاة ٣ طلاب من كلية العلوم وسيدة، وذلك بمكتبه بالديوان العام، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ

وأكد محافظ بورسعيد أن مكتبه مفتوح دائما لأسر المتوفيين في أي وقت، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لأسر حادث كلية العلوم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

و دعا محافظ بورسعيد للمتوفيين أن يتقبلهم الله من الشهداء وينعم عليهم بالفردوس الأعلى، وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وذويهم الصبر والسلوان.

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المناخ بورسواستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور إمكانية تطوير المنطقة وإعادة تخطيطها بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالمنطقة و إعاد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بورسعيد وزارة الإسكان

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