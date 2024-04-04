الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك الأهالى أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير فى بورفؤاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صلاة التراويح، بالمسجد الكبير ببورفؤاد، وسط حشد من أهالي المدينة، وبحضور العميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من القيادات التنفيذية.

وتوجه محافظ بورسعيد، بالتهنئة للمصلين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، متمنيا أن تنعاد هذه المناسبات على بلدنا في خير ورخاء وتنمية.

وتحدث “الغضبان” مع عدد من أهالي بورفؤاد حول التطورات التي شهدتها المدينة مؤخرًا، وتطلعاتهم نحو مزيد من التنمية والتطوير، كما توجه أهالي المدينة بخالص الشكر لمحافظ بورسعيد على جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في العديد من القطاعات.

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بورسعيد بورفؤاد اكاديمية اهالي أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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